Ирина Безрукова взяла дом за гигантские деньги

Актриса Ирина Безрукова решилась на дорогую покупку. После пандемии и месяцев карантина многие россияне, в том числе знаменитости, поняли, что квартира в городе — это, конечно, хорошо, но иметь дом на природе тоже не помешает.
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