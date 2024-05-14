Ядерные учения – понятный Западу аргумент

Коллективный Запад наращивает ядерные угрозы. Мы вынуждены отвечать. Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что любые переданные на Украину самолеты F-16 будут рассматриваться как носители ядерного оружия и что где бы ни появились сделанные в Соединенных Государствах Америки ракеты средней и меньшей дальности, мы ответим производством и размещением своих таких ракет.