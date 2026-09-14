Остановки общественного транспорта кажутся безопасными местами, но на самом деле здесь пересекаются интересы многих участников дорожного движения.
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