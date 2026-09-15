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Названа причина смерти актера из "Улиц разбитых фонарей" Спириденкова

Названа причина смерти актера из "Улиц разбитых фонарей" Спириденкова

vk.com/Светлана Спириденкова Заслуженный артист РФ Геннадий Спириденков умер из-за обширного инфаркта, случившегося во время спектакля.

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