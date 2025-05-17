Создатели Star Citizen сделали вид, что им не плевать на возмущения своей п...

Создатели Star Citizen сделали вид, что им не плевать на возмущения своей паствы из-за монетизации: “Вы же сами нас подгоняете с разработкой!”Компания CIG отреагировала на критику игроков, признав, что “ускоренный график разработки Star Citizen негативно повлиял на взаимодействие с сообществом”.