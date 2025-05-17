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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Создатели Star Citizen сделали вид, что им не плевать на возмущения своей п...

Создатели Star Citizen сделали вид, что им не плевать на возмущения своей паствы из-за монетизации: “Вы же сами нас подгоняете с разработкой!”Компания CIG отреагировала на критику игроков, признав, что “ускоренный график разработки Star Citizen негативно повлиял на взаимодействие с сообществом”.

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