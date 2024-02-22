Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" с участием властей на 25 февраля

В Киеве пообещали честный разговор о судьбе Украины 25 февраля, на мероприятии соберётся вся верхушка политической властиВ Киеве анонсировали важную конференцию, в которой примут участие представители верхушки гражданской власти, а также представители военно-политического руководства, украинский лидер Владимир Зеленский и его супруга.