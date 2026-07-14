Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

232 подписчика

Садовод Воронович рассказал, почему лучше не косить триммером мокрую траву

Садовод Воронович рассказал, почему лучше не косить триммером мокрую траву

После длительных дождей или в пасмурное утро, когда трава блестит от росы, многие владельцы дачных участков задумываются: можно ли стричь влажную траву с помощью триммера или газонокосилки? Ведь зелень растёт быстро, и не всегда есть возможность дождаться её высыхания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии