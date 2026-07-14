Садовод Воронович рассказал, почему лучше не косить триммером мокрую траву

После длительных дождей или в пасмурное утро, когда трава блестит от росы, многие владельцы дачных участков задумываются: можно ли стричь влажную траву с помощью триммера или газонокосилки? Ведь зелень растёт быстро, и не всегда есть возможность дождаться её высыхания.
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