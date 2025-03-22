С миру по нитке: о новых грантах для Таджикистана в сфере энергетики Европейский банк реконструкции и развития и японское ОАО «Шабакахои интиколи барк» подписали грантовое соглашение на сумму 2 млн евро.
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С миру по нитке: о новых грантах для Таджикистана в сфере энергетики Европейский банк реконструкции и развития и японское ОАО «Шабакахои интиколи барк» подписали грантовое соглашение на сумму 2 млн евро.
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