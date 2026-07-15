🏺 Раскопки базилики Крузе в Херсонесе Таврическом завершаются. Что нашли специалисты? Среди двух тысяч артефактов — уникальные детали, происхождение и назначение которых пока неизвестно.
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🏺 Раскопки базилики Крузе в Херсонесе Таврическом завершаются. Что нашли специалисты? Среди двух тысяч артефактов — уникальные детали, происхождение и назначение которых пока неизвестно.