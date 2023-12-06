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Британия введет санкции против поставщиков военного оборудования в РФ

Британия введет санкции против поставщиков военного оборудования в РФ

В среду, шестого декабря, Соединенное Королевство введет санкционные ограничения в отношении зарубежных физических и юридических лиц, поставляющих в РФ комплектующие и оборудование, которое может применяться в военных целях.

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