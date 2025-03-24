Кольца Сатурна полностью «исчезли» 23 марта, как и ожидалось ранее. Это первое из двух «исчезновений», обусловленное взаимным расположением Сатурна и Земли, «В этот день, 23 марта, произошло первое в этом году исчезновение колец Сатурна.