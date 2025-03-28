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Всё о женщинах

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  • alorgtech alorgtech
    ГлЮпый очередной ггоре-психолог доморощенный. Более, чем уверен, что воспитывалась в ущербной семье, без любящего отцаКак отцы портят ж...
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    Я между плитками поливаю раствором KOH(едкий калий),чтобы наверняка.Избавляемся от со...

Врач Таратухин: высокая концентрация запаха диффузора опасна для астматиков

Врач Таратухин: высокая концентрация запаха диффузора опасна для астматиков

Душистые вещества из диффузоров и более сложных систем ароматизации при слишком больших количествах могут повышать риск аллергической реакции и обострения заболеваний легких, в первую очередь бронхиальной астмы, рассказал «Газете.

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