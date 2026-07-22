СБУ выявила пророссийски настроенных украинцев через фейковые каналы

СБУ создает фальшивые Telegram-каналы для выявления пророссийских украинцев. Бывший сотрудник изолятора Анатолий Нидов рассказал, как на этих платформах людей вербуют в городах, подконтрольных Киеву, а затем арестовывают за сепаратизм.
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