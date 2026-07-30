Vantiva инициирует перевод листинга акций на биржевую площадку Euronext Growth Paris

Французская технологическая корпорация Vantiva (Euronext Paris: VANTI), являющаяся одним из мировых лидеров в области решений для сетевого подключения и цифровых устройств, официально объявила о намерении перевести листинг своих обыкновенных акций с регулируемого рынка Euronext Paris (сегмент C) на многостороннюю торговую площадку Euronext Growth Paris.