Vantiva инициирует перевод листинга акций на биржевую площадку Euronext Growth Paris

Французская технологическая корпорация Vantiva (Euronext Paris: VANTI), являющаяся одним из мировых лидеров в области решений для сетевого подключения и цифровых устройств, официально объявила о намерении перевести листинг своих обыкновенных акций с регулируемого рынка Euronext Paris (сегмент C) на многостороннюю торговую площадку Euronext Growth Paris.
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