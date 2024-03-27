Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Задействованные люди прекрасно проявили себя Сергей Собянин напомнил сегодня, что в ликвидации пожара в крокус Сити Холле участвовали около 400 пожарных и спасателей, порядка 140 единиц техники, 44 бригады скорой помощи и три санитарных вертолета.