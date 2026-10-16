Компания Micron готовит к выпуску специализированную память EIM (Edge Inference Memory) для роботов, серийное производство которой планируется начать во второй половине 2028 года.
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