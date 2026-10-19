Циклон постепенно покидает Крым, и погода на этой неделе будет улучшаться. О том, чего ждать жителям полуострова, в беседе с корреспондентом "Крымской газеты" рассказала начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая.
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