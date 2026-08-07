Страшно, поэтому атакует. Путин врежет Макрону Украиной. Трамп – добавит за Иран

Что стоит за "наездом" Макрона на Россию в связи с Украиной – "должна заплатить цену", "ответить за преступления"? Злоба на русских за то, что у Запада не получается победить Россию на Украине, заставить подчиниться и тому придётся соглашаться на урегулирование, которое будет выглядеть как победа Путина.