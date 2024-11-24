В Петербурге показали, как ухаживают за уличными часами

Техническое обслуживание проводится раз в месяц Временно исполняющий обязанности председателя комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петренко рассказал в своем Телеграм-канале, как службы обслуживают в городе уличные часы.
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