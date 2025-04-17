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ЗА БАРАНКОЙ

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Роскошь на двух колесах: сравниваем цены мотоциклов СССР и "Жигулей"

Роскошь на двух колесах: сравниваем цены мотоциклов СССР и "Жигулей"

Как автомобильный журналист с больщим стажем, я не раз сталкивался с ностальгическими воспоминаниями владельцев советской мототехники.

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Комментарии
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Сергей Рубцовск
В1980 купили легкий мопед Рига-11, нормальный подж0пник для своего времени, ездили на нем всей семьей - сын впереди, я за рулем, жена сзади. В 1985 пересели на Иж-Ю4к, в 1987 на Запорожец.
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17 час.
М
ММ
Дешевую Планету и Юпитер было не купить! В свободной продаже только Иж-Планета-Спорт! А она стоила 1000 рублей ровно (ценник в магазине). Занял денег, благо работал в стройотряде. Пошел покупать. Мне сказали 1000 рублей и ТРИ РУБЛЯ за упаковку. Вот тут был атас! 3 рубля- это были мои обеды за неделю, благо кормили в ведомственной столовой..
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10 час.
Алексей Смирнов
Да. много я покатался на мототехнике в те времена, Рига 7, 11, 13, Верховина, Карпаты, Восход 3М, Иж Ю 5, Урал. Урал эксплуатировал дольше всех, замечательный мотоцикл, выхаживал до ремонта от 70 до 100 тыс.км. Самое интересное. что сейчас для нашего гражданина мало чего изменилось, кроме почти полного отсутствия отечественной мототехники. Один Урал и Минск ещё продолжают производство. И если Минск ещё можно приобрести по приемлемой цене. то на Урал ценник просто запредельный. почти два миллиона. Потому, основными их покупателями являются иностранцы, если память не изменяет, то больше всего их покупают американцы, на втором месте китайцы.
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9 час.
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