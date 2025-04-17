Роскошь на двух колесах: сравниваем цены мотоциклов СССР и "Жигулей"

Дешевую Планету и Юпитер было не купить! В свободной продаже только Иж-Планета-Спорт! А она стоила 1000 рублей ровно (ценник в магазине). Занял денег, благо работал в стройотряде. Пошел покупать. Мне сказали 1000 рублей и ТРИ РУБЛЯ за упаковку. Вот тут был атас! 3 рубля- это были мои обеды за неделю, благо кормили в ведомственной столовой..

Алексей Смирнов

Да. много я покатался на мототехнике в те времена, Рига 7, 11, 13, Верховина, Карпаты, Восход 3М, Иж Ю 5, Урал. Урал эксплуатировал дольше всех, замечательный мотоцикл, выхаживал до ремонта от 70 до 100 тыс.км. Самое интересное. что сейчас для нашего гражданина мало чего изменилось, кроме почти полного отсутствия отечественной мототехники. Один Урал и Минск ещё продолжают производство. И если Минск ещё можно приобрести по приемлемой цене. то на Урал ценник просто запредельный. почти два миллиона. Потому, основными их покупателями являются иностранцы, если память не изменяет, то больше всего их покупают американцы, на втором месте китайцы.