17 детей в Петрозаводске пострадали в ДТП с начала года

Сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд для повышения безопасности детей на дорогах Сотрудники госавтоинспекции Петрозаводска совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних провели профилактическую акцию, направленную на повышение грамотного и безопасного поведения детей на дорогах.
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