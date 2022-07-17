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Майк Миллер объяснил, почему Банкеро не был на просмотре в «Орландо» перед драфтом: «Мы были довольны своим положением»

Бывший игрок НБА, ныне агент Майк Миллер объяснил, почему его клиент Паоло Банкеро не был на преддрафтовом просмотре в «Орландо», который в итоге выбрал его под первым номером.

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