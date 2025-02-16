AP: два человека погибли при крушении одномоторного самолета в Джорджии

Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/JLANDSHOEFT Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета вскоре после вылета воздушного судна из аэропорта Ковингтона в американском штате Джорджия, сообщает издание Associated Press (AP).
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