Хакеры начали охотиться за аккаунтами россиян в мессенджерах

Россиян в 2023 году стали чаще заманивать на фишинговые и скам-сайты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Лаборатории Касперского», отметив пятикратный рост количества заблокированных вредоносных ссылок в доменной зоне .
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