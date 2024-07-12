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WebMD о полезности шпината для гипертоников и здоровья вообще

WebMD о полезности шпината для гипертоников и здоровья вообще

Хотя шпинат не входит в число самых изысканных блюд, его польза для здоровья неоспорима. Этот простой зелёный овощ содержит множество питательных веществ, которые могут значительно улучшить ваше самочувствие Пониженное кровяное давление Шпинат богат калием, который помогает снизить артериальное давление.

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