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Эксперт Смирнов: в России появилась схема мошенничества с вредоносным ClipBanker

Эксперт Смирнов: в России появилась схема мошенничества с вредоносным ClipBanker

Мошенники распространяют тип вредоносного ПО под видом популярных офисных программ. Троян ClipBanker, который скрывается в пиратских сборках Microsoft Office, заражает компьютеры россиян, майнит криптовалюту и крадет средства путем подмены криптокошельков.

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