Азар может перейти в «Ванкувер», «Ботафого» или Саудовскую Аравию

С 30 июня бельгийский футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала». На данный момент интерес к полузащитнику проявляют в МЛС, Бразилии и Саудовской Аравии.
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