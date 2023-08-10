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Азар может перейти в «Ванкувер», «Ботафого» или Саудовскую Аравию

С 30 июня бельгийский футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала». На данный момент интерес к полузащитнику проявляют в МЛС, Бразилии и Саудовской Аравии.

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