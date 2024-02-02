Жители Молжаниновского смогут посмотреть новую онлайн-выставку к юбилею «Мосфильма»

К юбилею киностудии «Мосфильм» Главархив открыл новую онлайн-выставку. Жители Молжаниновского района могут ознакомиться с материалами в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950–2000 годы» (раздел «Медиатека», подраздел «Выставки»).