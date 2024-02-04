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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • леонид котов
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Мы вместе, значит, мы победим!

Вот,  прислали  в  телеграмме  видео.В  целом  всё  нормально  и  кресты  на  месте.)))https://t.me/sandra_nika/4293Однако   нельзя  не отметить,  что    в ролике  не  раскрыта  тема  того, что  русских  и  православных  у нас   около  80%.

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