Спасатели тушили пожар повышенной сложности в железнодорожном боксе на севере Карелии

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сегодня, 14 декабря, в 07:08. Пожар произошел в отстое ж/д дрезин ПЧ-36 станции Беломорск, рассказали в паблике ГКУ РК ОПС по Беломорскому муниципальному округу.