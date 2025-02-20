Сила в правде
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Сила в правде

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Отзыв на тест Полный Геном от Atlas – личный опыт и отзыв на тест

Отзыв на тест Полный Геном от Atlas – личный опыт и отзыв на тест

У деда был рак простаты, у бабушки — болезнь Альцгеймера, а я всё откладывал генетический тест, боясь узнать слишком много.

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