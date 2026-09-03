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«Казан» аэропортында түләүле парковканың заманча системасы барлыкка киләчәк

«Казан» аэропортында түләүле парковканың заманча системасы барлыкка киләчәк

«Казан» халыкара аэропорты үз территориясендә түләүле парковка системасын киң колачлы яңартуга керешә.

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