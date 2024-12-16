Активы Группы «Уралхим» стали лидерами в ESG-индексах РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) включил активы Группы «Уралхим» - АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий» - в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности.
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