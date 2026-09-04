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Непомнящий о Захаряне: «Становится очевидным, что в «Сосьедаде» на Арсена не рассчитывают. Переход в «Динамо» – идеальный вариант, Шварц реанимирует его карьеру»

Экс-тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что полузащитнику « Реал Сосьедад » Арсену Захаряну стоит вернуться в московское «Динамо».

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