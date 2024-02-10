Почему плакать полезно для здоровья

Люди, которые постоянно плачут, могут иметь репутацию слабых, истеричных или излишне эмоциональных. Именно такое общественное мнение заставляет многих держать чувства в себе, накапливая их, чтобы однажды все это выплеснулось наружу в многократном объеме.