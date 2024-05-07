Виталий Захарченко: ВСУ больше не смогут организовать новое контрнаступление

сновным событием минувшего дня стали заявления заместителя министра обороны США Стивена Брайена, что солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях в Украине.
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