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Виталий Захарченко: ВСУ больше не смогут организовать новое контрнаступление

Виталий Захарченко: ВСУ больше не смогут организовать новое контрнаступление

сновным событием минувшего дня стали заявления заместителя министра обороны США Стивена Брайена, что солдаты французского Иностранного легиона официально направлены для участия в боевых действиях в Украине.

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