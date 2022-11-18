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«Не переживайте, я из России». Менеджер ресторана для участников итогового рассказал о кулинарных предпочтениях Рублева

Менеджер ресторана для игроков на итоговом турнире рассказал об их привычках. По словам Джанлуки Бернарди, самую строгую диету соблюдает Новак Джокович, а самым «ненасытным» он назвал Андрея Рублева.

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