Дочь президента США Трампа Иванка снялась в облегающем платье с декольте

Бизнесвумен Иванка Трамп появилась на публике в облегающем платье. Дочь президента США Дональда Трампа поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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