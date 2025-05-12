Абхазия готова к защите законности на случай нестабильности – заявление Гунбы

Властям Абхазии доступны все необходимые средства для поддержания стабильности и законности. Заместитель министра внутренних дел Абхазии Гунба заверил, что республика готова к любым попыткам дестабилизации обстановки и будет действовать в соответствии с законом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии