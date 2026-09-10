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Аферисты использовали предзаказ iPhone 18 для кражи денег и данных граждан

Аферисты использовали предзаказ iPhone 18 для кражи денег и данных граждан

Аферисты воспользовались высоким спросом на новые модели iPhone. Они начали рассылать мошеннические письма от лица магазинов и якобы официальных платежных систем для кражи денег и личных данных у пользователей, сообщили РИА «Новости» в «Лаборатории Касперского».

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