Аферисты использовали предзаказ iPhone 18 для кражи денег и данных граждан

Аферисты воспользовались высоким спросом на новые модели iPhone. Они начали рассылать мошеннические письма от лица магазинов и якобы официальных платежных систем для кражи денег и личных данных у пользователей, сообщили РИА «Новости» в «Лаборатории Касперского».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россиянам объясни...
- Невзорова* внесли...
- Басков в свой юби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым