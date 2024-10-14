ООН: израильские танки ворвались на базу миротворцев

Организация Объединенных Наций заявила, что израильские танки ворвались на ее базу на юге Ливана, что стало последним обвинением Израиля в нарушениях в отношении миротворческих сил, 14 октября сообщает Reuters.
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