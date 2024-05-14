Вучич объяснил встречу с Еленой Зеленской в Белграде позицией Украины по Косово

Президент Сербии провел в Белграде встречу с Еленой Зеленской и Дмитрием Кулебой. По итогам переговоров Вучич заявил, что между Белградом и Киевом достигнута договоренность об улучшении двусторонних отношений и возвращении сербского посла в Киев.
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