Вучич объяснил встречу с Еленой Зеленской в Белграде позицией Украины по Косово

Президент Сербии провел в Белграде встречу с Еленой Зеленской и Дмитрием Кулебой. По итогам переговоров Вучич заявил, что между Белградом и Киевом достигнута договоренность об улучшении двусторонних отношений и возвращении сербского посла в Киев.