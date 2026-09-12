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Происшествия

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В Смоленске учащиеся профильного кадетского класса принесли Клятву кадета

Сегодня в Смоленске учащиеся профильного класса социально-правовой направленности «Кадетский класс» МБОУ «Средняя школа № 27 имени Э.

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