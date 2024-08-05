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Бельгийские триатлонисты снимаются с Олимпиады - одна из спортсменок после заплыва в Сене попала в больницу с кишечной палочкой

Бельгийские триатлонисты снимаются с Олимпиады - одна из спортсменок после заплыва в Сене попала в больницу с кишечной палочкой

Команда Бельгии отказалась от участия в смешанной эстафете по триатлону, запланированной на понедельник, после того как одна из спортсменок – Клэр Мишель попала в больницу с инфекцией кишечной палочки.

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