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The Times: власти Британии опасаются, что США, Германия и Франция вынудят Украину пойти на уступки России

The Times: власти Британии опасаются, что США, Германия и Франция вынудят Украину пойти на уступки России

У британского руководства есть опасения, что США, Германия и Франция, заинтересованные в скорейшем завершении украинского кризиса, могут подтолкнуть Киев к существенным уступкам в переговорах с Россией.

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