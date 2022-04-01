The Times: власти Британии опасаются, что США, Германия и Франция вынудят Украину пойти на уступки России

У британского руководства есть опасения, что США, Германия и Франция, заинтересованные в скорейшем завершении украинского кризиса, могут подтолкнуть Киев к существенным уступкам в переговорах с Россией.
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