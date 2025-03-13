Шедевры из Эрмитажа стали первыми экспонатами всемирного музея котов

Петербургский Музей кошки совместно с газетой Metro создаёт виртуальную открытую кошачью галерею. Фотографии экспонатов будут выложены на сайте музея и образуют собой единое информационное пространство, содержащее данные обо всех известных произведениях искусства с усатыми в главной или второстепенной роли.
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