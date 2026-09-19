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ТАСС

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ВС РФ уничтожили гранатомет и склад материальных средств ВСУ в Сердобине

ВС РФ уничтожили гранатомет и склад материальных средств ВСУ в Сердобине

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Север" вскрыли и уничтожили станковый противотанковый гранатомет СПГ-9, беспилотники и место хранения материальных средств противника в Сердобине в Харьковской области.

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