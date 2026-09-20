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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Криштиану-младший сделал дубль в саудовской лиге U17, реализовав два выхода один на один

Криштиану Роналду-младший принес победу « Аль-Насру » в молодежном первенстве Саудовской Аравии (U17).

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