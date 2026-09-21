В Союзе торговых центров заявили, что зумеры чаще выбирают товар уже в магазине

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что привычки зумеров требуют от магазинов и торговых центров большего внимания к выкладке, упаковке, навигации и дополнительным форматам досуга.
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