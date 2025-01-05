Любите отдыхать на море - Помогите убрать мазут

Любите отдыхать на море - Помогите убрать мазутПредседатель Совета ветеранов Крымского района Николай Мирошниченко рассказывает, почему решил принять участие в уборке пляжей от нефтепродуктов- Я очень люблю отдыхать на Черном море.
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